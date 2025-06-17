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Росіяни перетягують Сили оборони на Сумщину й готуються бити на Донеччині – «На східному фронті зі змінами»

Вівторок, 17 червня 2025, 18:19
Росіяни перетягують Сили оборони на Сумщину й готуються бити на Донеччині – «На східному фронті зі змінами»

Кілька тижнів тому українські осінтери DeepState оновили свою мапу фронту на Сумщині й відкрили більшості цивільних той факт, що росіяни активно просуваються вздовж кордону. Станом на середину червня вони захопили вже 200 квадратних кілометрів території й продовжують тиснути на Юнаківку. 200 квадратних кілометрів – це приблизно третина тієї території Курської області, яку Україні вдалося захопити під час Курської операції.

Який задум росіяни мають на Сумщині, та як це стосується Донеччини, де вони, імовірно, завдаватимуть головний удар  – дивіться у відеоблозі журналістки УП Ольги Кириленко "На східному фронті зі змінами".

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