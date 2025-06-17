Россияне перетаскивают Силы обороны на Сумщину и готовятся бить в Донецкой области – «На восточном фронте с изменениями»

Несколько недель назад украинские осинтеры DeepState обновили свою карту фронта на Сумщине и открыли большинству гражданских тот факт, что россияне активно продвигаются вдоль границы. По состоянию на середину июня они захватили уже 200 квадратных километров территории и продолжают давить на Юнаковку. 200 квадратных километров – это примерно треть той территории Курской области, которую Украине удалось захватить во время Курской операции.

Какой замысел россияне имеют на Сумщине, и как это касается Донетчины, где они, вероятно, будут наносить главный удар – смотрите в видеоблоге журналистки УП Ольги Кириленко "На восточном фронте с изменениями".

Реклама: