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Россияне перетаскивают Силы обороны на Сумщину и готовятся бить в Донецкой области – «На восточном фронте с изменениями»

Вторник, 17 июня 2025, 18:19
Россияне перетаскивают Силы обороны на Сумщину и готовятся бить в Донецкой области – «На восточном фронте с изменениями»

Несколько недель назад украинские осинтеры DeepState обновили свою карту фронта на Сумщине и открыли большинству гражданских тот факт, что россияне активно продвигаются вдоль границы. По состоянию на середину июня они захватили уже 200 квадратных километров территории и продолжают давить на Юнаковку. 200 квадратных километров – это примерно треть той территории Курской области, которую Украине удалось захватить во время Курской операции.

Какой замысел россияне имеют на Сумщине, и как это касается Донетчины, где они, вероятно, будут наносить главный удар – смотрите в видеоблоге журналистки УП Ольги Кириленко "На восточном фронте с изменениями".

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