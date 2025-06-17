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Канцлер Німеччини: Ізраїль робить "брудну роботу" в Ірані для нас усіх

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 17 червня 2025, 19:07
Канцлер Німеччини: Ізраїль робить брудну роботу в Ірані для нас усіх
Мерц. Ілюстративне фото: Getty Images

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що вдячний Ізраїлю дії проти Ірану, назвавши їх "брудною роботою, яку Ізраїль робить для нас усіх".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтервʼю Мерци телеканалу ZDF

Деталі: За словами Мерца, дії проти Ірану – "це брудна робота, яку Ізраїль робить для нас усіх".

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Він нагадав, що іранський режим "приніс смерть і руйнування всьому світу, терактами, вбивствами, "Хезболлою", ХАМАС", підкресливши, що терористичний напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року "ніколи не був би можливий без режиму в Тегерані".

"Я можу тільки висловити велику повагу до того, що ізраїльська армія, ізраїльське керівництво мали сміливість це зробити. Інакше ми, можливо, місяцями і роками спостерігали б за терором цього режиму – можливо, ще й з ядерною зброєю в їхніх руках", – додав німецький канцлер.

Мерц наголосив, що в разі готовності Ірану до переговорів про його ядерну програму "подальші військові інтервенції не будуть потрібні", інакше ж "на порядку денному буде повне знищення іранської програми створення ядерної зброї".

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  • Президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді, щоби зосередитись на загостренні ситуації навколо Ізраїлю та Ірану. 
  • Відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One, він заявив, що припинення конфлікту можливе лише за умови справжнього завершення ядерної суперечки з Тегераном.

ІзраїльІранМерц
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