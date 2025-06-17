Канцлер Німеччини: Ізраїль робить "брудну роботу" в Ірані для нас усіх

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що вдячний Ізраїлю дії проти Ірану, назвавши їх "брудною роботою, яку Ізраїль робить для нас усіх".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтервʼю Мерци телеканалу ZDF

Деталі: За словами Мерца, дії проти Ірану – "це брудна робота, яку Ізраїль робить для нас усіх".

Реклама:

Він нагадав, що іранський режим "приніс смерть і руйнування всьому світу, терактами, вбивствами, "Хезболлою", ХАМАС", підкресливши, що терористичний напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року "ніколи не був би можливий без режиму в Тегерані".

"Я можу тільки висловити велику повагу до того, що ізраїльська армія, ізраїльське керівництво мали сміливість це зробити. Інакше ми, можливо, місяцями і роками спостерігали б за терором цього режиму – можливо, ще й з ядерною зброєю в їхніх руках", – додав німецький канцлер.

Мерц наголосив, що в разі готовності Ірану до переговорів про його ядерну програму "подальші військові інтервенції не будуть потрібні", інакше ж "на порядку денному буде повне знищення іранської програми створення ядерної зброї".

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: