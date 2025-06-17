Канцлер Германии: Израиль делает "грязную работу" в Иране для нас всех

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что благодарен Израилю за действия против Ирана, назвав их "грязной работой, которую Израиль делает для нас всех".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Мерца телеканалу ZDF

Детали: По словам Мерца, действия против Ирана – "это грязная работа, которую Израиль делает для всех нас".

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Он напомнил, что иранский режим "принес смерть и разрушение всему миру, терактами, убийствами, "Хезболлой", ХАМАС", подчеркнув, что террористическое нападение на Израиль 7 октября 2023 года "никогда не было бы возможно без режима в Тегеране".

"Я могу только выразить большое уважение к тому, что израильская армия, израильское руководство имели смелость это сделать. Иначе мы, возможно, месяцами и годами наблюдали бы за террором этого режима – возможно, еще и с ядерным оружием в их руках", – добавил немецкий канцлер.

Мерц подчеркнул, что в случае готовности Ирана к переговорам о его ядерной программе "дальнейшие военные интервенции не будут нужны", иначе "на повестке дня будет полное уничтожение иранской программы создания ядерного оружия".

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