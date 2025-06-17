Канцлер Германии: Израиль делает "грязную работу" в Иране для нас всех
Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что благодарен Израилю за действия против Ирана, назвав их "грязной работой, которую Израиль делает для нас всех".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Мерца телеканалу ZDF
Детали: По словам Мерца, действия против Ирана – "это грязная работа, которую Израиль делает для всех нас".
Он напомнил, что иранский режим "принес смерть и разрушение всему миру, терактами, убийствами, "Хезболлой", ХАМАС", подчеркнув, что террористическое нападение на Израиль 7 октября 2023 года "никогда не было бы возможно без режима в Тегеране".
"Я могу только выразить большое уважение к тому, что израильская армия, израильское руководство имели смелость это сделать. Иначе мы, возможно, месяцами и годами наблюдали бы за террором этого режима – возможно, еще и с ядерным оружием в их руках", – добавил немецкий канцлер.
Мерц подчеркнул, что в случае готовности Ирана к переговорам о его ядерной программе "дальнейшие военные интервенции не будут нужны", иначе "на повестке дня будет полное уничтожение иранской программы создания ядерного оружия".
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде, чтобы сосредоточиться на обострении ситуации вокруг Израиля и Ирана.
- Отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One, он заявил, что прекращение конфликта возможно только при условии настоящего завершения ядерного спора с Тегераном.