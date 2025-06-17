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Єврокомісія запропонувала включити Україну до роумінгу ЄС із січня 2026 року

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 17 червня 2025, 19:55
Єврокомісія запропонувала включити Україну до роумінгу ЄС із січня 2026 року
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейська комісія офіційно запропонувала з 1 січня 2026 року інтегрувати Україну до зони роумінгу ЄС, що дозволить українцям використовувати українські мобільні номери для дзвінків, SMS та мобільного інтернету в усіх 27 країнах ЄС без додаткових витрат.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу комісії

Деталі: Приєднання до зони роумінгу ЄС дозволить українцям використовувати українські мобільні номери для дзвінків, SMS та мобільного інтернету в усіх 27 країнах ЄС без додаткових витрат. Такі ж умови отримають і громадяни ЄС, які подорожують Україною.

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"Ми хочемо, щоб українські громадяни залишалися на зв’язку зі своїми рідними у ЄС та вдома. Тому ми пропонуємо приєднати Україну до нашої роумінгової сім’ї. Це ще одне свідчення нашої непохитної підтримки України та її громадян", – прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На практиці це означатиме, що подорожувальники з України у країнах ЄС і громадяни ЄС в Україні зможуть користуватися мобільним зв’язком за тарифами своїх домашніх операторів – без додаткових платежів. 

Це стосується дзвінків, текстових повідомлень і мобільного інтернету.
Також передбачено, що якість зв’язку та швидкість інтернету залишатимуться такими ж, як і вдома, а доступ до екстрених служб буде безкоштовним.

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Крім того, чинна домовленість між операторами зв’язку України та ЄС буде продовжена до 31 грудня 2025 року. Це забезпечить безперервність вигідних умов для обох сторін до моменту офіційного приєднання України до зони роумінгу ЄС.

Єврокомісія передала пропозицію на розгляд Раді ЄС. У разі її ухвалення Україна офіційно приєднається до європейської зони роумінгу з 1 січня 2026 року. 

Це дасть достатньо часу для технічної підготовки з боку операторів як в Україні, так і в ЄС.

Нагадаємо:

  • 6 червня Європейська комісія отримала фінальне офіційне повідомлення від України про завершення всіх необхідних законодавчих процедур для приєднання до зони роумінгу ЄС.
  • Це відбулось після того, як 2 червня президент Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій" (реєстр. № 12150).

Єврокомісія
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