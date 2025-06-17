Еврокомиссия предложила включить Украину в роуминг ЕС с января 2026 года

Европейская комиссия официально предложила с 1 января 2026 года интегрировать Украину в зону роуминга ЕС, что позволит украинцам использовать украинские мобильные номера для звонков, SMS и мобильного интернета во всех 27 странах ЕС без дополнительных затрат.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу комиссии

Детали: Присоединение к зоне роуминга ЕС позволит украинцам использовать украинские мобильные номера для звонков, SMS и мобильного интернета во всех 27 странах ЕС без дополнительных затрат. Такие же условия получат и граждане ЕС, путешествующие по Украине.

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"Мы хотим, чтобы украинские граждане оставались на связи со своими родными в ЕС и дома. Поэтому мы предлагаем присоединить Украину к нашей роуминговой семье. Это еще одно свидетельство нашей непоколебимой поддержки Украины и ее граждан", – прокомментировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На практике это будет означать, что путешественники из Украины в странах ЕС и граждане ЕС в Украине смогут пользоваться мобильной связью по тарифам своих домашних операторов – без дополнительных платежей.

Это касается звонков, текстовых сообщений и мобильного интернета.

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Также предусмотрено, что качество связи и скорость интернета останутся такими же, как и дома, а доступ к экстренным службам будет бесплатным.

Кроме того, действующее соглашение между операторами связи Украины и ЕС будет продлено до 31 декабря 2025 года. Это обеспечит непрерывность выгодных условий для обеих сторон до момента официального присоединения Украины к зоне роуминга ЕС.

Еврокомиссия передала предложение на рассмотрение Совету ЕС. В случае его принятия Украина официально присоединится к европейской зоне роуминга с 1 января 2026 года.

Это даст достаточно времени для технической подготовки со стороны операторов как в Украине, так и в ЕС.

Напомним: