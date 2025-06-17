Трамп вимагає "безумовної капітуляції" від Ірану та погрожує аятолі
Президент США Дональд Трамп закликав Іран до "беззастережної капітуляції" та виступив із погрозами на адресу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї на тлі зростання напруги між Тегераном та Ізраїлем.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: У серії дописів на Truth Social Трамп заявив, що США мають "повний і тотальний контроль над повітряним простором Ірану" і знають місцеперебування іранського верховного лідера.
"Він є легкою мішенню, але там він у безпеці – ми не збираємося його усунути (вбити!), принаймні поки що. Але ми не хочемо, щоб ракети влучали в цивільних або американських солдатів", – зазначив він, додавши, що "наше терпіння вичерпується".
Зрештою Трамп зажадав від Ірану "БЕЗУМОВНОЇ КАПІТУЛЯЦІЇ!" (авторська орфографія збережена. – Ред.).
Невідомо, що саме спонукало президента США різко посилити риторику в бік Ірану. Але відомо, що у звʼязку з нинішнім загостренням на Близькому Сході він достроково залишив саміт "Групи семи" в Канаді.
Він також наголосив, що прагне "справжнього завершення" конфлікту, включно з повним згортанням ядерної програми Ірану.