Трамп требует "безусловной капитуляции" от Ирана и угрожает аятолле

Президент США Дональд Трамп призвал Иран к "безоговорочной капитуляции" и выступил с угрозами в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на фоне роста напряжения между Тегераном и Израилем.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В серии постов на Truth Social Трамп заявил, что США имеют "полный и тотальный контроль над воздушным пространством Ирана" и знаютместонахождение иранского верховного лидера.

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"Он является легкой мишенью, но там он в безопасности – мы не собираемся его устранять (убивать!), по крайней мере пока. Но мы не хотим, чтобы ракеты попадали в гражданских или американских солдат", – отметил он, добавив, что "наше терпение иссякает".

СКРИН С TRUTH SOCIAL

В конце концов Трамп потребовал от Ирана "БЕСЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ!" (авторская орфография сохранена. – Ред.).

СКРИН С TRUTH SOCIAL

Неизвестно, что именно побудило президента США резко усилить риторику в сторону Ирана. Но известно, что в связи с нынешним обострением на Ближнем Востоке он досрочно покинул саммит "Группы семи" в Канаде.

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Он также подчеркнул, что стремится к "настоящему завершению"конфликта, включая полный сворачивание ядерной программы Ирана.