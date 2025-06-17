Axios дізналось, що Трамп розглядає можливість удару по ядерних обʼєктах Ірану
Президент США Дональд Трамп обмірковує варіант удару по ядерних обʼєктах Ірану на тлі загострення з Ізраїлем, повідомляє Axios із посиланням на трьох американських чиновників.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Axios
Деталі: За словами джерел Axios, Трамп серйозно розглядає можливість завдання ударів США по іранських ядерних об'єктах, особливо по підземному заводу збагачення урану у Фордо.
Це питання стане предметом обговорень під час наради в Ситуаційній кімнаті у вівторок, заради якої президент США достроково завершив участь у саміті "Групи семи" в Канаді.
Як розповіли Axios два ізраїльські посадовці, що прем'єр-міністр Ізраїою Біньямін Нетаньягу і далі вважають, що Трамп, імовірно, вступить у війну проти Ірану найближчими днями.
Досі президент США публічно заявляв про бажання допомогти "укласти угоду" між Іраном та Ізраїлем і відновити переговори з Тегераном щодо іранським ядерної програми.
Нагадаємо:
- Раніше у вівторок Трамп несподівано розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.
- А віцепрезидент США Джей Ді Венс у вівторок заявив, що президент Дональд Трамп може "вжити подальших заходів", аби завадити Ірану створити ядерну зброю.