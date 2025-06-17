Axios узнало, что Трамп рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана
Президент США Дональд Трамп обдумывает вариант удара по ядерным объектам Ирана на фоне обострения с Израилем, сообщает Axios со ссылкой на трех американских чиновников.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios
Детали: По словам источников Axios, Трамп серьезно рассматривает возможность нанесения ударов США по иранским ядерным объектам, особенно по подземному заводу по обогащению урана в Фордо.
Этот вопрос станет предметом обсуждения во время совещания в Ситуационной комнате во вторник, ради которого президент США досрочно завершил участие в саммите "Группы семи" в Канаде.
Как рассказали Axios два израильских чиновника, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и далее считают, что Трамп, вероятно, вступит в войну против Ирана в ближайшие дни.
До сих пор президент США публично заявлял о желании помочь "заключить соглашение" между Ираном и Израилем и возобновить переговоры с Тегераном по иранской ядерной программе.
Напомним:
- Ранее во вторник Трамп неожиданно разразился угрозами в адрес Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.
- А вице-президент США Джей Ди Венс во вторник заявил, что президент Дональд Трамп может "принять дальнейшие меры", чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие.