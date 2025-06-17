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Axios узнало, что Трамп рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 17 июня 2025, 20:45
Axios узнало, что Трамп рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп обдумывает вариант удара по ядерным объектам Ирана на фоне обострения с Израилем, сообщает Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: По словам источников Axios, Трамп серьезно рассматривает возможность нанесения ударов США по иранским ядерным объектам, особенно по подземному заводу по обогащению урана в Фордо.

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Этот вопрос станет предметом обсуждения во время совещания в Ситуационной комнате во вторник, ради которого президент США досрочно завершил участие в саммите "Группы семи" в Канаде.

Как рассказали Axios два израильских чиновника, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и далее считают, что Трамп, вероятно, вступит в войну против Ирана в ближайшие дни.

До сих пор президент США публично заявлял о желании помочь "заключить соглашение" между Ираном и Израилем и возобновить переговоры с Тегераном по иранской ядерной программе.

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Напомним:

ТрампИран
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