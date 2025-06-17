Deepstate розказали, на якому відтинку фронту на Сумщині не було фортифікацій

У проєкті Deepstate проаналізували, чи були інженерно-фортифікаційні споруди на Сумщині перед російським наступом.

Джерело: Deepstate

Деталі: У команді Deepstate зазначили, що у вересні 2024 бачили на Сумщині ділянки, де "готувалися" фортифікації. Вони розташовані в загальному на відстані приблизно 20-25-ти кілометрів від держкордону, тобто в глибині території.

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На прикладі фото аналітики проєкту пояснюють, що до інженерних загороджень, які є ефективним чинником у стримуванні ворога, на той момент "поставилися халатно".

Deepstate

Також вони навели приклад супутникового знімка за 25 квітня 2025 року, на якому можна побачити, що фортифікації на відтинку Журавка-Новеньке-Басівка повністю відсутні аж до лінії Хотінь-Писарівка-Кияниця-Храпівщина-Юнаківка.

Deepstate

За даними Deepstate, саме тому росіяни здійснюють відповідний тиск на цю ділянку великою кількістю піхоти.

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Дослівно Deepstate: "У спілкуванні з військовими всі ці спостереження повністю підтвердилися. З усього набудованого були присутні лише позиції, які облаштовували для себе безпосередньо бійці, і які придатні для проживання та утримування своєї зони відповідальності.

Це можна було також і бачити в публічних кадрах під час просувань противника біля кордону. На жаль, не було побудовано навіть інженерних загороджень у вигляді протитанкових ровів, тетраедрів (вони ж "зуби дракона"), єгози тощо. Так само відсутні і вибухові інженерні загородження у вигляді замінувань, які б мали стати перешкодою для противника".

Деталі: Як стверджують аналітики, мінуванням ділянок займалися вже безпосередньо бригади на місцях і це дало певні результати. Також військові повідомили, що будувати фортифікації можна було навіть попри активність противника.