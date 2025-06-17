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Deepstate рассказали, на каком отрезке фронта на Сумщине не было фортификаций

Татьяна ОлейникВторник, 17 июня 2025, 21:08
Deepstate рассказали, на каком отрезке фронта на Сумщине не было фортификаций
Фото - Deepstate

В проекте Deepstate проанализировали, были ли инженерно-фортификационные сооружения на Сумщине перед российским наступлением.

Источник: Deepstate

Детали: В команде Deepstate отметили, что в сентябре 2024 года видели на Сумщине участки, где "готовились" фортификации. Они расположены в общем на расстоянии примерно 20-25-ти километров от госграницы, то есть в глубине территории.

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На примере фото аналитики проекта объясняют, что к инженерным заграждениям, которые являются эффективным фактором в сдерживании врага, на тот момент "отнеслись халатно".

 
Deepstate

Также они привели пример спутникового снимка за 25 апреля 2025 года, на котором можно увидеть, что фортификации на отрезке Журавка-Новенькое-Басовка полностью отсутствуют вплоть до линии Хотень-Писаревка-Кияница-Храповщина-Юнаковка.

 
Deepstate

По данным Deepstate, именно поэтому россияне осуществляют соответствующее давление на этот участок большим количеством пехоты.

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Дословно Deepstate: "В общении с военными все эти наблюдения полностью подтвердились. Из всего настроенного присутствовали только позиции, которые обустраивали для себя непосредственно бойцы, и которые пригодны для проживания и удержания своей зоны ответственности.

Это можно было также и видеть в публичных кадрах во время продвижений противника у границы. К сожалению, не было построено даже инженерных заграждений в виде противотанковых рвов, тетраэдров (они же "зубы дракона"), егозы и тому подобное. Так же отсутствуют и взрывные инженерные заграждения в виде заминирований, которые должны были бы стать препятствием для противника".

Детали: Как утверждают аналитики, минированием участков занимались уже непосредственно бригады на местах и это дало определенные результаты. Также военные сообщили, что строить фортификации можно было даже несмотря на активность противника.

Сумская область
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