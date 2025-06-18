Генштаб: На Покровському напрямку окупанти атакували 53 рази, на Сумщині й Курщині – 28

Загалом від початку цієї доби відбулося 155 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку окупанти здійснили 53 атаки, на Північно-Слобожанському і Курському – 28, на Новопавлівському – 20.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину 17 червня

Деталі: У вівторок російські війська завдали 5 ракетних та 23 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та скинувши 33 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1138 дронів-камікадзе та здійснили 4599 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

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На Покровському напрямку від початку доби окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка. Досі триває одне боєзіткнення.

За попередніми даними, у вівторок на цьому напрямку було знешкоджено 166 окупантів, із них 101 – безповоротно.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, а також здійснив 211 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

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На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону захисників у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко. Одне боєзіткнення триває досі.

На Торецькому напрямку 15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районі Диліївки та в напрямку Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру. Сили оборони зупинили 14 ворожих атак, триває бій.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Липового та в бік Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового та Серебрянського лісу. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог 10 разів штурмував українські позиції в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки. Українські воїни відбили всі атаки противника.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Кам’янка та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальну дію в районі населеного пункту Степова Новоселівка, отримав відсіч.

Три ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в бік Серебрянки.

На Гуляйпільському напрямку оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Успенівка, Малинівка, Ольгівка, Полтавка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку агресор завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів в районі Антонівського моста.