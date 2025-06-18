Генштаб: На Покровском направлении оккупанты атаковали 53 раза, на Сумщине и Курщине – 28

Всего с начала суток произошло 155 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении оккупанты совершили 53 атаки, на Северо-Слобожанском и Курском – 28, на Новопавловском – 20.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа 17 июня

Детали: Во вторник российские войска нанесли 5 ракетных и 23 авиационных удара, применив семь ракет и сбросив 33 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 1138 дронов-камикадзе и осуществили 4599 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Удачное, Муравка, Орехово, Новопавловка и Алексеевка. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

По предварительным данным, во вторник на этом направлении было уничтожено 166 оккупантов, из них 101 – безвозвратно.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 28 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, а также осуществил 211 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

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На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону защитников в районах населенных пунктов Одрадное, Вольное Поле, Багатырь и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районе Дилиевки и в направлении Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра. Силы обороны остановили 14 вражеских атак, бой продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Липового и в сторону Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголового и Серебрянского леса. Два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг 10 раз штурмовал украинские позиции в сторону Маркового, Предтечиного, Белой Горы и вблизи Курдюмовки. Украинские воины отбили все атаки противника.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Каменка и Долгенькое.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе населенного пункта Степная Новоселовка, получил отпор.

Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в сторону Серебрянки.

На Гуляйпольском направлении защитники отбили две наступательные операции вражеских подразделений вблизи Малиновки. Авиационные удары подверглись районы населенных пунктов Успеновка, Малиновка, Ольговка, Полтавка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационный удар в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.