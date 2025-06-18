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"Бійциця зайде, але її відпустити": ДБР викрило депутатку, яка фіктивно служила в ЗСУ

Валентина РоманенкоСереда, 18 червня 2025, 09:20
Бійциця зайде, але її відпустити: ДБР викрило депутатку, яка фіктивно служила в ЗСУ
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради.

Джерело: пресслужба ДБР, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

 
Мірошніченко Маріанна
фото з сайту облради

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім’я підозрюваної, але за даними джерела УП, йдеться про Маріанну Мірошниченко.

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Як зазначають у Бюро, в 2023 році жінка вирішила "прокачати" свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби.

Після чого фігурантку направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання "солдат".

До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях.

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Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд, кажуть правоохоронці.

"Пройшовши" таким чином військове навчання, депутатка продовжила фіктивну службу вже в частині свого знайомого. За сприянням останнього її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі кілька разів по документах було переміщення жінки з посади на посаду.

Таким чином депутатка встигла нібито побувати й телефоністом та "попрацювати" у групі комунікацій штабу.

На аудіо, оприлюдненому Державним бюро розслідувань, заступник командира військової частини звертається до керівника навчального центру зі "шкурним питанням". Мовляв, днями до останнього має звернутися боєць, вірніше "бійциця", місцева депутатка, яка має "показатися, а потім її потрібно відпустити".

В іншій розмові, фігурантка хизується перед матір’ю, що стала військовослужбовицею заради іміджу і "служить оператором БпЛА" в умовному окопі. "Учебку", де вона, з її слів, пробула 2 години, вона називає "страшним місцем". В підсумку матір радить доньці "не тріпатись" про це.

Дослівно: "Липова служба закінчилася лише після того, як фігурантку викрили працівники ДБР.

Встановлено, що за цей час вона незаконно отримала виплат за службу на понад 200 тис. гривень, які регулярно витрачала на власні забаганки.

Їй повідомлено про підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства.

Начальник навчального центру підозрюються у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб а через те, що він підписував розрахункові відомості про нарахування заробітної плати, ще й у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру заступнику командира частини та обрання відносно всіх фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує позбавлення волі до 10 років".

мобілізаціяДБРДніпропетровська область
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