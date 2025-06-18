"Бойцыца зайдет, но ее отпустить": ГБР разоблачило депутата, которая фиктивно служила в ВСУ

Работники Государственного бюро расследований разоблачили схему фиктивного прохождения военной службы депутатом Днепропетровского областного совета.

Источник: пресс-служба ГБР, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Мирошниченко Марианна фото с сайта облсовета

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемой, но по данным источника УП, речь идет о Марианне Мирошниченко.

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Как отмечают в Бюро, в 2023 году женщина решила "прокачать" свой политический имидж среди электората и коллег. Она прошла военно-врачебную комиссию, где была признана годной к службе.

После чего фигурантку направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки и присвоили первичное воинское звание "солдат".

К схеме она привлекла знакомого заместителя командира одной из воинских частей. Тот обратился к начальнику учебного центра с предложением посодействовать депутату быть только в списках военнослужащих и не принимать непосредственного участия в учениях.

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Для решения формальностей с документами, депутата в учебный центр несколько раз привозил ее водитель, после чего она проводила время по своему усмотрению, говорят правоохранители.

"Пройдя" таким образом военное обучение, депутат продолжила фиктивную службу уже в части своего знакомого. При содействии последнего ее оформили на должность оператора во взвод разведки и корректировки ударных беспилотных авиационных комплексов. Далее несколько раз по документам было перемещение женщины с должности на должность.

Таким образом депутат успела якобы побывать и телефонистом и "поработать" в группе коммуникаций штаба.

На аудио, обнародованном Государственным бюро расследований, заместитель командира воинской части обращается к руководителю учебного центра с "шкурным вопросом". Мол, на днях к последнему должен обратиться боец, вернее "бойцыца", местный депутат, которая должна "показаться, а потом ее нужно отпустить".

В другом разговоре, фигурантка хвастается перед матерью, что стала военнослужащей ради имиджа и "служит оператором БпЛА" в условном окопе. "Учебку", где она, по ее словам, пробыла 2 часа, она называет "страшным местом". В итоге мать советует дочери "не трепаться" об этом.

Дословно: "Липовая служба закончилась только после того, как фигурантку разоблачили работники ГБР.

Установлено, что за это время она незаконно получила выплат за службу на более 200 тыс. гривен, которые регулярно тратила на собственные прихоти.

Ей сообщено о подозрении в уклонении от несения военной службы путем обмана, совершенного в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также по факту мошенничества.

Начальник учебного центра подозреваются в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенного в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц а из-за того, что он подписывал расчетные сведения о начислении заработной платы, еще и в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении заместителю командира части и избрания в отношении всех фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит лишение свободы до 10 лет".