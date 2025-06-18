ЗМІ помітили незвичне переміщення американських літаків на тлі загострення на Близькому Сході

Щонайменше 30 військових літаків перекинули з американський баз до Європи за останні 3 дні – це відбулося на тлі загострення на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC Verify

Деталі: Зазначається, що всі ці літаки – це військові літаки-заправники, що використовуються для дозаправки винищувачів і бомбардувальників.

Реклама:

За даними Flightradar24, щонайменше 7 з них (всі моделі KC-135) зробили зупинку на американських авіабазах в Іспанії, Шотландії та Англії.

Ці 7 літаків, які відстежувала BBC Verify, продовжили політ і, згідно з даними системи відстеження польотів, у після обіду 17 червня фіксувалися на схід від Сицилії. Шість літаків не мали зазначеного пункту призначення, один з них приземлився на грецькому острові Крит.

Видання акцентує, що переміщення відбувається на тлі ізраїльських атак на Іран. Наразі невідомо, чи пов'язані дії США безпосередньо з конфліктом. Водночас один експерт повідомив BBC Verify, що польоти літаків-заправників є "вкрай незвичайними".

РЕКЛАМА:

Старший аналітик аналітичного центру Royal United Services Institute (Rusi) Джастін Бронк заявив, що такі дії "явно натякають" на те, що США готують плани на випадок надзвичайних ситуацій для "підтримки інтенсивних бойових операцій" у регіоні в найближчі тижні.

Водночас ексглава Збройних сил Ірландії віцеадмірал Марк Меллетт заявив, що ці дії можуть бути частиною ширшої політики "стратегічної невизначеності". Вона може мати на меті намагатися змусити Іран піти на поступки в переговорах щодо його ядерної програми.

Рух літаків відбувається на тлі повідомлень про те, що США також перевели авіаносець USS Nimitz з Південно-Китайського моря в напрямку Близького Сходу.

США також перекинули винищувачі F-16, F-22 і F-35 на бази в Близькому Сході, повідомляли ЗМІ. Літаки-заправники, які були перекинуті до Європи протягом останніх днів, можуть бути використані для дозаправки цих винищувачів.

Повідомляли також, що Британія вирішила відправити додаткові військові літаки та інші військові засоби на Близький Схід.

ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

17 червня Трамп несподівано розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.