СМИ заметили необычное перемещение самолетов США на фоне обострения на Ближнем Востоке

По меньшей мере 30 военных самолетов перебросили с американский баз в Европу за последние 3 дня – это произошло на фоне обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC Verify

Детали: Отмечается, что все эти самолеты – это военные самолеты-заправщики, используемые для дозаправки истребителей и бомбардировщиков.

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По данным Flightradar24, по меньшей мере 7 из них (все модели KC-135) сделали остановку на американских авиабазах в Испании, Шотландии и Англии.

Эти 7 самолетов, которые отслеживала BBC Verify, продолжили полет и, согласно данным системы отслеживания полетов, в послеобеденное время 17 июня фиксировались к востоку от Сицилии. Шесть самолетов не имели указанного пункта назначения, один из них приземлился на греческом острове Крит.

Издание акцентирует, что перемещение происходит на фоне израильских атак на Иран. Пока неизвестно, связаны ли действия США непосредственно с конфликтом. В то же время один эксперт сообщил BBC Verify, что полеты самолетов-заправщиков являются "крайне необычными".

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Старший аналитик аналитического центра Royal United Services Institute (Rusi) Джастин Бронк заявил, что такие действия "явно намекают" на то, что США готовят планы на случай чрезвычайных ситуаций для "поддержки интенсивных боевых операций" в регионе в ближайшие недели.

В то же время экс-глава Вооруженных сил Ирландии вице-адмирал Марк Меллетт заявил, что эти действия могут быть частью более широкой политики "стратегической неопределенности". Она может иметь целью попытаться заставить Иран пойти на уступки в переговорах по его ядерной программе.

Движение самолетов происходит на фоне сообщений о том, что США также перевели авианосец USS Nimitz из Южно-Китайского моря в направлении Ближнего Востока.

США также перебросили истребители F-16, F-22 и F-35 на базы в Ближнем Востоке, сообщали СМИ. Самолеты-заправщики, которые были переброшены в Европу в течение последних дней, могут быть использованы для дозаправки этих истребителей.

Сообщалось также, что Британия решила отправить дополнительные военные самолеты и другие военные средства на Ближний Восток.

СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.

Во вторник Трамп неожиданно разродился угрозами в сторону Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.