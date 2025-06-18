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Прикордонники зірвали нічну "мандрівку в ластах" до Молдови

Валентина РоманенкоСереда, 18 червня 2025, 13:12
Прикордонники зірвали нічну мандрівку в ластах до Молдови
фото ДПСУ

Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили на Вінниччині чергову спробу незаконного перетину державного кордону.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Напередодні вночі військовослужбовці зафіксували рух осіб, які планували перетнути річку Дністер вплав та дістатись берега Молдови.

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Затриманими виявилися двоє 48-річних мешканців Дніпропетровської області. За словами порушників, аби не привертати до себе зайвої уваги, вони оминули основні маршрути та прокладали шлях до річки польовими й обхідними дорогами – вочевидь, розраховуючи пройти поза увагою правоохоронців на блокпостах.

Зі слів прикордонників, до "переправи" мандрівники готувались завчасно: мали із собою рятувальні жилети та ласти. Документи й цінні предмети герметично упакували у водонепроникні зіп-пакети.

Втім, завдяки оперативним діям прикордонного наряду, "подорож" закінчилась ще на старті. На порушників склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

ухилянтиПрикордонна служба
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