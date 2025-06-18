Пограничники сорвали ночное "путешествие в ластах" в Молдову

Пограничники Могилев-Подольского отряда пресекли в Винницкой области очередную попытку незаконного пересечения государственной границы.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Накануне ночью военнослужащие зафиксировали движение лиц, которые планировали пересечь реку Днестр вплавь и добраться до берега Молдовы.

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Задержанными оказались двое 48-летних жителей Днепропетровской области. По словам нарушителей, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, они обошли основные маршруты и прокладывали путь к реке полевыми и обходными дорогами - очевидно, рассчитывая пройти без внимания правоохранителей на блокпостах.

По словам пограничников, к "переправе" путешественники готовились заранее: имели с собой спасательные жилеты и ласты. Документы и ценные предметы герметично упаковали в водонепроницаемые зип-пакеты.

Впрочем, благодаря оперативным действиям пограничного наряда, "путешествие" закончилось еще на старте. На нарушителей составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".