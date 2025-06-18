В лавах ДПСУ викрили ідейного "крота", який наводив ворожі ракети на Сили оборони

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали військовослужбовця Держприкордонслужби, який передавав ворожій армії координати українських підрозділів.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, СБУ

Деталі: Як встановило слідство, зрадник (за даними УП, мобілізований військовий) з ідейних переконань допомагав ворогу завдавати ракетних ударів по українських захисниках.

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З листопада 2024-го до травня 2025 року військовий підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої "ДНР", який нині служить у збройних силах РФ. Він передавав йому точні координати розташування підрозділів, військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців — прізвища та номери телефонів, зазначають у Бюро.

Зокрема, фігурант надав інформацію про місцезнаходження своєї частини, дислокованої на Черкащині. Зрадник свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою ідеології країни-агресора, зазначають правоохоронці.

В одному з випадків, одразу після передачі даних, по військовій частині ворог завдав ракетного удару. Сам зрадник на той момент виїхав у відрядження до іншого регіону.

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Правоохоронці затримали підозрюваного. За місцем його проживання та в помешканнях родичів було проведено обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флешки, жорсткі диски та інші носії інформації, які підтверджують його протиправну діяльність.

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Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Дослівно ДБР: "У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави".