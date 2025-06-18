В рядах ГПСУ разоблачили идейного "крота", который наводил ракеты РФ на Силы обороны

Работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали военнослужащего Госпогранслужбы, который передавал вражеской армии координаты украинских подразделений.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона, СБУ

Детали: Как установило следствие, предатель (по данным УП, мобилизованный военный) по идейным убеждениям помогал врагу наносить ракетные удары по украинским защитникам.

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С ноября 2024-го по май 2025 года военный поддерживал связь через мессенджер с бывшим боевиком так называемой "ДНР", который сейчас служит в вооруженных силах РФ. Он передавал ему точные координаты расположения подразделений, военной техники, а также персональные данные военнослужащих - фамилии и номера телефонов, отмечают в Бюро.

В частности, фигурант предоставил информацию о местонахождении своей части, дислоцированной в Черкасской области. Предатель сознательно отказывался от вознаграждения за свои действия, объясняя это поддержкой идеологии страны-агрессора, отмечают правоохранители.

В одном из случаев, сразу после передачи данных, по воинской части враг нанес ракетный удар. Сам предатель на тот момент уехал в командировку в другой регион.

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Правоохранители задержали подозреваемого. По месту его жительства и в помещениях родственников были проведены обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флешки, жесткие диски и другие носители информации, подтверждающие его противоправную деятельность.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.

Дословно ГБР: "В ходе следственных действий установлено, что фигурант передал врагу координаты военных объектов в Черкасской, Житомирской, Ровенской и Донецкой областях. В результате нанесенных ракетных ударов погибли украинские военнослужащие.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога".