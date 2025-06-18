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Україну знову прогріє до +30°, місцями дощі

Валентина РоманенкоСереда, 18 червня 2025, 16:15
Україну знову прогріє до +30°, місцями дощі
ілюстративне фото Unsplash

В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: В четвер на Чернігівщині та Сумщині, вдень і в східних областях, на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

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Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 25-30°, на заході та півночі країни 20-25°. В Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

У Києві 19 червня опадів не буде, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.

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В п’ятницю вночі у південній та північно-східній частинах, вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім Закарпаття та південного сходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 16-21°. У південній частині вночі 13-18°, вдень 21-26°.

У столиці 20 червня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.

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