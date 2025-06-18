Украину снова прогреет до +30°, местами дожди

В северо-восточных районах Украины в ближайшие двое суток ожидаются небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В четверг на Черниговщине и Сумщине, днем и в восточных областях, на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

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Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 25-30°, на западе и севере страны 20-25°. В Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°.

В Киеве 19 июня осадков не будет, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 22-24°.

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В пятницу ночью в южной и северо-восточной частях, днем в Украине, кроме большинства западных областей, небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья и юго-востока, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 16-21°. В южной части ночью 13-18°, днем 21-26°.

В столице 20 июня ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 16-18°.