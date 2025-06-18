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В окупованому Бердянську застрелили колабранта-"заступника мера" – ГУР

Валентина РоманенкоСереда, 18 червня 2025, 18:21
В окупованому Бердянську застрелили колабранта-заступника мера – ГУР
фото ГУР

18 червня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області в результаті спецоперації ГУР знищено колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки МОУ, співрозмовник УП в спецслужбі

Дослівно ГУР: "Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії "Соціалістична Україна". Після поневолення міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.

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Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів".

Деталі: В офіційному повідомленні розвідки не вказано, хто стоїть за ліквідацією Грицая, але за даними джерела УП, колаборанта застрелено з пістолета ПМ з глушником в результаті спецоперації ГУР МОУ.

 

Наголошується, що Грицай причетний до воєнних злочинів – тероризував населення окупованого міста, видавав окупантам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська.

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Грицаю заочно повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 01.04.2022 року за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада).

окупаціявоєнні злочиниГУР
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