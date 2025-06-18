В оккупированном Бердянске застрелен коллабрант-"заместитель мэра" – ГУР

18 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в результате спецоперации ГУР уничтожен коллаборант, государственный изменник и военный преступник Михаил Грицай.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки МОУ, собеседник УП в спецслужбе

Дословно ГУР: "Грицай родом из Полтавской области. Проживал в Бердянске. Возглавлял ячейку партии "Социалистическая Украина". После порабощения города в 2022 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и получил должность в оккупационной администрации - был так называемым и.о. городского головы и одновременно заместителем по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

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Де-факто дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах московитов".

Детали: В официальном сообщении разведки не указано, кто стоит за ликвидацией Грицая, но по данным источника УП, коллаборант застрелен из пистолета ПМ с глушителем в результате спецоперации ГУР МОУ.

Отмечается, что Грицай причастен к военным преступлениям - терроризировал население оккупированного города, выдавал оккупантам проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска.

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Грицаю заочно сообщено о подозрении в уголовном производстве, открытом 01.04.2022 года по части 2-й статьи 111-й Уголовного кодекса Украины (государственная измена).