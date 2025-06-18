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CNN: США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникСереда, 18 червня 2025, 19:28
CNN: США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю
USS Gerald R. Ford . Фото - Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni

Авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford планують перемістити наступного тижня у східну частину Середземного моря поблизу Ізраїлю.

Джерело: про це телеканалу СNN повідомив американський посадовець і ще двоє поінформованих осіб, пише "Європейська правда"

Деталі: Розміщення цієї авіаносної групи, ймовірно, відбудеться у східній частині Середземного моря поблизу Ізраїлю через загострення конфлікту з Іраном.

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За даними CNN, заплановане ще з кінця минулого року розгортання USS Ford набуває особливого значення на тлі ескалації. 

Паралельно ще один американський авіаносець прямує на Близький Схід – він або замінить USS Carl Vinson, або приєднається до нього.

Авіаносці відіграють ключову роль у демонстрації військової потужності США. Вони здатні оперативно реагувати на кризові ситуації в будь-якому регіоні світу. 

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Кораблі цього класу несуть десятки винищувачів для ударних операцій, можуть перехоплювати ракети й безпілотники, а також супроводжуються бойовими суднами для захисту від загроз із повітря, морської поверхні та з-під води.

Раніше ЗМІ помітили незвичну активність літаків США на тлі загострення на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп у середу залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.

СШАІзраїль
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