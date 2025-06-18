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CNN: США перебрасывают третий авианосец ближе к Израилю

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникСреда, 18 июня 2025, 19:28
CNN: США перебрасывают третий авианосец ближе к Израилю
USS Gerald R. Ford . Фото - Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni

Авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford планируют переместить на следующей неделе в восточную часть Средиземного моря вблизи Израиля.

Источник: об этом телеканалу CNN сообщил американский чиновник и еще два информированных лица, пишет "Европейская правда"

Детали: Размещение этой авианосной группы, вероятно, состоится в восточной части Средиземного моря вблизи Израиля из-за обострения конфликта с Ираном.

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По данным CNN, запланированное еще с конца прошлого года развертывание USS Ford приобретает особое значение на фоне эскалации.

Параллельно еще один американский авианосец направляется на Ближний Восток – он либо заменит USS Carl Vinson, либо присоединится к нему.

Авианосцы играют ключевую роль в демонстрации военной мощи США. Они способны оперативно реагировать на кризисные ситуации в любом регионе мира.

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Корабли этого класса несут десятки истребителей для ударных операций, могут перехватывать ракеты и беспилотники, а также сопровождаются боевыми судами для защиты от угроз с воздуха, морской поверхности и из-под воды.

Ранее СМИ заметили необычную активность самолетов США на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в среду оставил открытым вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.

СШАИзраиль
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