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Посли G7 привітали ухвалення закону про реформу АРМА

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Середа, 18 червня 2025, 21:46
Посли G7 привітали ухвалення закону про реформу АРМА
фото: Getty Images

Посли країн "Групи семи" в Україні відзначили важливість ухвалення закону про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Джерело: заява послів на Х, "Європейська правда"

Деталі: Як наголосили дипломати G7, реалізація ухваленого закону про реформу АРМА – це "ключ до незалежної системи управління активами, що підсилить антикорупційні зусилля України та забезпечить надходження до бюджету".

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"Сталий прогрес у реформах є важливим для євроатлантичної інтеграції України", – зазначили вони.

Верховна рада в середу в цілому ухвалила закон, який передбачає нові вимоги до голови АРМА, процедуру добору з участю міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами, контроль за передачею активів.

Цей документ був ухвалений парламентом у першому читанні 12 лютого. В уряді раніше прогнозували швидке ухвалення законопроєкту, наголошуючи, що це необхідно для виконання вимог Євросоюзу.

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Нагадаємо, Україна в межах плану Ukraine Facility зобовʼязалась схвалити закон про реформу АРМА та посилення його інституційної спроможності.

Ухвалення закону було однією з умов для розблокування фінансової допомоги Україні від ЄС на суму 600 мільйонів гривень.

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G7АРМАреформи
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