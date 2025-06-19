Окупанти 136 разів атакували позиції ЗСУ: найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

Від початку доби 18 червня Збройні сили України відбили 136 атак російських окупаційних військ. Ворог здійснив масовані авіаційні та артилерійські удари на різних напрямках фронту. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники завдали 32 авіаційних удари, скинувши при цьому 43 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 982 дрони-камікадзе та здійснили 3634 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах".

Реклама:

Деталі: За даними Генштабу, від початку доби на Покровському напрямку російські війська здійснили 40 атак у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, а також у напрямку Новопідгірного, Полтавки та Попового Яру.

За попередніми даними, ЗСУ знешкодили 184 окупанти, з яких 95 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили бойову броньовану машину, вісім антен і ретранслятор, вісім мотоциклів, станцію радіоелектронної боротьби, десять автомобілів, чотири термінали супутникового зв’язку та 34 безпілотні літальні апарати. Також уражено багатоцільовий транспортер легкий броньований, мотоцикл і дві ворожі вогневі позиції.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 28 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав семи авіаційних ударів, скинув 11 керованих бомб, здійснив 192 артилерійські обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

РЕКЛАМА:

На Торецькому напрямку відбулося 15 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки й Новоспаського.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 15 атак загарбників у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка. Авіаційного удару зазнали населені пункти Новодарівка та Ольгівка.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямках Шандриголового і Карпівки.

З початку доби на Краматорському напрямку ЗСУ відбили 13 атак у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок.

Сьогодні росіяни вісім разів атакували на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Липців та Довгенького, крім того, завдали авіаудару по району населеного пункту Лобанівка.

На Сіверському напрямку окупанти двічі атакували у районах Григорівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві спроби наступу в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового.

Сили оборони успішно відбили по одному ворожому штурму на Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямку. Крім того, противник завдав авіаударів по Гуляйполю, Успенівці, Львову та Малинівці.