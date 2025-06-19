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Оккупанты 136 раз атаковали позиции ВСУ: больше всего на Покровском направлении – Генштаб

Иван ДьяконовЧетверг, 19 июня 2025, 00:23
Оккупанты 136 раз атаковали позиции ВСУ: больше всего на Покровском направлении – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток 18 июня Вооруженные силы Украины отразили 136 атак российских оккупационных войск. Враг нанес массированные авиационные и артиллерийские удары на разных направлениях фронта. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли 32 авиационных удара, сбросив при этом 43 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 982 дрона-камикадзе и осуществили 3634 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: По данным Генштаба, с начала суток на Покровском направлении российские войска 40 раз атаковали в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавки, Попового Яра.

По предварительным данным, ВСУ обезвредили 184 оккупанта, из которых 95 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили боевую бронированную машину, восемь антенн и ретранслятор, восемь мотоциклов, станцию радиоэлектронной борьбы, десять автомобилей, четыре терминала спутниковой связи, 34 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, поражены многоцелевой транспортер легко бронированный, мотоцикл и две вражеские огневые позиции.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 28 боевых столкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 11 управляемых бомб, осуществил 192 артиллерийских обстрела, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

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На Торецком направлении произошло 15 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки и Новоспаского.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 15 атак захватчиков в районах Запорожья, Багатыря, Веселого, Мирного, Вольного, Новоселки, Вольного Поля и Шевченко. Авиационному удару подверглись населенные пункты Новодаровка и Ольговка.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 14 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Шандриголового и Карповки.

С начала суток на Краматорском направлении ВСУ отразили 13 атак в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного и Ступочек.

Сегодня россияне восемь раз атаковали на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Липцев и Долгенького, кроме того, нанесли авиаудар по району населенного пункта Лобановка.

На Северском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Григоровки.

На Купянском направлении враг совершил две попытки наступления в направлении Степовой Новоселовки и вблизи Загризового.

Силы обороны успешно отразили по одному вражескому штурму на Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. Кроме того, противник нанес авиаудары по Гуляйполю, Успеновке, Львову и Малиновке.

Генштаброссийско-украинская война
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