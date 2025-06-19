В Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА
Четвер, 19 червня 2025, 00:56
В ніч на 19 червня Росія здійснює чергову повітряну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників. Через загрозу ворожих ударів у столиці та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.
Джерело: КМВА, Повітряні сили ЗСУ, голова КМВА Тимур Ткаченко
Дослівно КМВА: "У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА".
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Пряма мова Ткаченка: "На Київ прямують ворожі дрони. Може бути чутно роботу ППО. Наші захисники роблять все, аби знищити цілі".