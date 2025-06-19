Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА

Іван Д'яконовЧетвер, 19 червня 2025, 00:56
В Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА
Ілюстративне фото: Getty Images

В ніч на 19 червня Росія здійснює чергову повітряну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників. Через загрозу ворожих ударів у столиці та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Джерело: КМВА, Повітряні сили ЗСУ, голова КМВА Тимур Ткаченко

Дослівно КМВА: "У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА".

Реклама:

Пряма мова Ткаченка: "На Київ прямують ворожі дрони. Може бути чутно роботу ППО. Наші захисники роблять все, аби знищити цілі".

повітряна тривогабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сибіга відреагував на заяву Путіна про "ногу російського солдата": Приносить лише смерть
Комбат 47-ї бригади: Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними завданнями"
Іран повернеться до "дипломатичних заходів" тільки після припинення ізраїльських атак
Директор благодійного фонду ошукав військових і волонтера, імітуючи допомогу ЗСУ – прокуратура
ЗМІ: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході
Зеленський запровадив санкції проти причетних до виробництва дронів для армії РФ
Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K
По всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА: працює ППО
Останні новини
23:57
Що може сказати про кіно премія "Золота дзиґа": нотатки члена журі
23:44
Ірландія попрощалась із вугіллям: остання ТЕС закрилась назавжди
23:28
Росіяни атакували безпілотником Суми: постраждала жінка
23:28
10 локацій для відпочинку у Польщі та Угорщині: добірка туристичних маршрутів
23:08
Акції європейського конкурента Starlink злетіли на 27%
22:49
Сибіга відреагував на заяву Путіна про "ногу російського солдата": Приносить лише смерть
22:28
Польща відреагувала на статтю італійського ЗМІ про "претензії на західну Україну"
22:15
Двоє чоловіків постраждали через артилерійський обстріл Херсона
22:02
Комбат 47-ї бригади: Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними завданнями"
21:57
Іран повернеться до "дипломатичних заходів" тільки після припинення ізраїльських атак
Усі новини...
Реклама:
Реклама: