В Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА

В ніч на 19 червня Росія здійснює чергову повітряну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників. Через загрозу ворожих ударів у столиці та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Джерело: КМВА, Повітряні сили ЗСУ, голова КМВА Тимур Ткаченко

Дослівно КМВА: "У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА".

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Пряма мова Ткаченка: "На Київ прямують ворожі дрони. Може бути чутно роботу ППО. Наші захисники роблять все, аби знищити цілі".