В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских БПЛА

В ночь на 19 июня Россия осуществляет очередную воздушную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников. Из-за угрозы вражеских ударов в столице и ряде регионов объявлена воздушная тревога. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.

Источник: КГВА, Воздушные силы ВСУ

Дословно КГВА: "В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА".

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Прямая речь Ткаченко: "На Киев направляются вражеские дроны. Может быть слышна работа ПВО. Наши защитники делают все, чтобы уничтожить цели".