Саміт НАТО у Гаазі скоротять, аби уникнути невдоволення Трампа – ЗМІ

Саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, пройде у незвично стислому форматі – усього одна зустріч тривалістю 2,5 години. Програму вирішили адаптувати до стилю комунікації президента США Дональда Трампа, який не приховує нелюбові до тривалих дипломатичних зустрічей.

Джерело: The Times

Деталі: Як зазначає The Times, саміт НАТО буде максимально коротким і зосередженим на одній головній темі – збільшенні оборонних витрат країн-членів. За даними видання, формат зустрічі суттєво змінено, щоб відповідати стилю комунікації президента США.

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Замість традиційних трьох сесій, цього разу лідери НАТО зберуться лише на одну – тривалістю 2,5 години. Комюніке саміту буде не більше ніж на одну сторінку формату А4 та міститиме всього п’ять абзаців, тоді як минулорічний саміт у Вашингтоні завершився декларацією із 44 абзаців і понад пʼяти тисяч слів.

Дослівно: "Чиновники та дипломати, які організовують саміт, сподіваються винести уроки з цьогорічного саміту G7, коли Трамп достроково покинув захід, а потім обрушився з критикою на лідерів інших країн у соціальних мережах".

Деталі: Згідно з програмою саміту, президент США не проводитиме традиційної спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Генсек НАТО налаштований максимально сконцентрувати увагу учасників на одному ключовому рішенні – підвищенні витрат на оборону до 5% від ВВП. Згідно з узгодженими пропозиціями, 3,5% мають становити прямі військові витрати, ще 1,5% – бюджети, пов’язані з оборонною сферою.

За даними видання, рішення про витрати буде представлено як особистий тріумф Трампа після десятиліть лекцій американських президентів європейським союзникам.

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт, однак із певним дипломатичним пониженням, щоб уникнути незручних зустрічей з Трампом, які раніше призводили до конфліктів.

Джерело в Офісі президента підтвердило наміри Зеленського приїхати, однак остаточне рішення буде ухвалене напередодні зустрічі.

Видання зазначає, що у проєкті підсумкового документа Росія знову названа "прямою загрозою", втім, НАТО не повторюватиме торішніх формулювань про "незворотний шлях" України до членства в Альянсі.

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