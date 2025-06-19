Саммит НАТО в Гааге сократят, чтобы избежать недовольства Трампа – СМИ

Саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, пройдет в необычно сжатом формате – всего одна встреча продолжительностью 2,5 часа. Программу решили адаптировать к стилю коммуникации президента США Дональда Трампа, который не скрывает нелюбовь к длительным дипломатическим встречам.

Источник: The Times

Детали: Как отмечает The Times, саммит НАТО будет максимально коротким и сосредоточенным на одной главной теме – увеличении оборонных расходов стран-членов. По данным издания, формат встречи существенно изменен, чтобы соответствовать стилю коммуникации президента США.

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Вместо традиционных трех сессий, на этот раз лидеры НАТО соберутся только на одну – продолжительностью 2,5 часа. Коммюнике саммита будет не более чем на одну страницу формата А4 и будет содержать всего пять абзацев, тогда как прошлогодний саммит в Вашингтоне завершился декларацией из 44 абзацев и более пяти тысяч слов.

Дословно: "Чиновники и дипломаты, организующие саммит, надеются извлечь уроки из саммита G7 этого года, когда Трамп досрочно покинул мероприятие, а затем обрушился с критикой на лидеров других стран в социальных сетях".

Детали: Согласно программе саммита, президент США не будет проводить традиционную совместную пресс-конференцию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Генсек НАТО настроен максимально сконцентрировать внимание участников на одном ключевом решении – повышении расходов на оборону до 5% от ВВП. Согласно согласованным предложениям, 3,5% должны составлять прямые военные расходы, еще 1,5% – бюджеты, связанные с оборонной сферой.

По данным издания, решение о расходах будет представлено как личный триумф Трампа после десятилетий лекций американских президентов европейским союзникам.

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит, однако с определенным дипломатическим понижением, чтобы избежать неудобных встреч с Трампом, которые ранее приводили к конфликтам.

Источник в Офисе президента подтвердил намерения Зеленского приехать, однако окончательное решение будет принято накануне встречи.

Издание отмечает, что в проекте итогового документа Россия снова названа "прямой угрозой", однако НАТО не будет повторять прошлогодние формулировки о "необратимом пути" Украины к членству в Альянсе.

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