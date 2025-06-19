Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Саммит НАТО в Гааге сократят, чтобы избежать недовольства Трампа – СМИ

Иван ДьяконовЧетверг, 19 июня 2025, 06:53
Саммит НАТО в Гааге сократят, чтобы избежать недовольства Трампа – СМИ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, пройдет в необычно сжатом формате – всего одна встреча продолжительностью 2,5 часа. Программу решили адаптировать к стилю коммуникации президента США Дональда Трампа, который не скрывает нелюбовь к длительным дипломатическим встречам.

Источник: The Times

Детали: Как отмечает The Times, саммит НАТО будет максимально коротким и сосредоточенным на одной главной теме – увеличении оборонных расходов стран-членов. По данным издания, формат встречи существенно изменен, чтобы соответствовать стилю коммуникации президента США.

Реклама:

Вместо традиционных трех сессий, на этот раз лидеры НАТО соберутся только на одну – продолжительностью 2,5 часа. Коммюнике саммита будет не более чем на одну страницу формата А4 и будет содержать всего пять абзацев, тогда как прошлогодний саммит в Вашингтоне завершился декларацией из 44 абзацев и более пяти тысяч слов.

Дословно: "Чиновники и дипломаты, организующие саммит, надеются извлечь уроки из саммита G7 этого года, когда Трамп досрочно покинул мероприятие, а затем обрушился с критикой на лидеров других стран в социальных сетях".

Детали: Согласно программе саммита, президент США не будет проводить традиционную совместную пресс-конференцию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

РЕКЛАМА:

Генсек НАТО настроен максимально сконцентрировать внимание участников на одном ключевом решении – повышении расходов на оборону до 5% от ВВП. Согласно согласованным предложениям, 3,5% должны составлять прямые военные расходы, еще 1,5% – бюджеты, связанные с оборонной сферой.

По данным издания, решение о расходах будет представлено как личный триумф Трампа после десятилетий лекций американских президентов европейским союзникам.

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит, однако с определенным дипломатическим понижением, чтобы избежать неудобных встреч с Трампом, которые ранее приводили к конфликтам.

Источник в Офисе президента подтвердил намерения Зеленского приехать, однако окончательное решение будет принято накануне встречи.

Издание отмечает, что в проекте итогового документа Россия снова названа "прямой угрозой", однако НАТО не будет повторять прошлогодние формулировки о "необратимом пути" Украины к членству в Альянсе.

Предыстория: 

  • Ранее стало известно, что Владимир Зеленский приглашен на официальный ужин для лидеров НАТО, который вечером 24 июня – в первый день саммита – примет король Нидерландов.
  • Но на фоне все меньшего интереса президента США Дональда Трампа к решению войны в Украине некоторые украинские чиновники, по данным СМИ, сомневаются в целесообразности визита президента Зеленского на саммит НАТО.
  • На этой неделе Трамп также досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским.

НАТОТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видеоНа Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более 3 суток
Совет Безопасности ООН обсудил масштабные атаки РФ на Украину
Сибига отреагировал на заявление Путина о "ноге российского солдата": Приносит только смерть
Комбат 47-й бригады: Командование не спешит решать ситуацию с "дебильными задачами"
Иран вернется к "дипломатическим мерам" только после прекращения израильских атак
Директор благотворительного фонда обманул военных и волонтера, имитируя помощь ВСУ – прокуратура
Все новости...
НАТО
В 2025 году все страны НАТО достигли оборонной цели в 2% ВВП – Рютте
Зеленский и генсек НАТО обсудили ожидания Украины от саммита Альянса
Нидерланды решили направить 5% ВВП на оборону
Последние новости
08:24
Генштаб: почти 190 боевых столкновений за сутки, наиболее активные – на Покровском направлении
07:58
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира КСИР, ответственного за запуск дронов
07:32
Магучих заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
07:28
фото, видеоНа Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более 3 суток
06:46
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1060 российских оккупантов
06:02
Совет Безопасности ООН обсудил масштабные атаки РФ на Украину
05:10
Небензя назвал российский "меморандум" "лучшим предложением" для Киева
04:20
Трамп о переговорах: Россия и Украина достигают незначительного прогресса
03:20
ОбновленоПо всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
02:52
Трамп заявил о заключении договора между Конго и Руандой
Все новости...
Реклама:
Реклама: