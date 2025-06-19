Bloomberg: Американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями
Агентство Bloomberg дізналось від джерел, що американські чиновники обговорюють можливість завдання удару по Ірану найближчим часом.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: Водночас співрозмовники агентства вказують, що ситуація розвивається динамічно і все може змінитись.
Деякі з джерел вказали на можливі плани удару по Ірану цими вихідними.
За словами одного з джерел, керівництво кількох федеральних відомств також почало готуватися до атаки.
Агентство зазначає, що риторика президента Трампа значно змінилася в останні дні, оскільки його переконали, що Іран близький до отримання ядерної зброї.
За словами осіб, обізнаних з перемовинами, сенатор Ліндсі Грем був головним голосом, який закликав президента розглянути можливість військових дій.
Джерела додають, що Трамп неодноразово телефонував Грему.
Сам Грем, який заявив, що розмовляв із Трампом у вівторок, сказав, що президент "дуже зосереджений, дуже спокійний" і "серйозно має на увазі", коли каже, що не хоче, щоб Іран мав ядерну зброю.
Нагадаємо:
- За даними WSJ, Трамп приватно сказав своїм помічникам, що схвалив план атаки на Іран, однак вирішив почекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.
- Публічно Трамп залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.