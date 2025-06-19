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Bloomberg: Американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 19 червня 2025, 09:36
Bloomberg: Американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями
Ілюстративне фото: Getty Images

Агентство Bloomberg дізналось від джерел, що американські чиновники обговорюють можливість завдання удару по Ірану найближчим часом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg 

Деталі: Водночас співрозмовники агентства вказують, що ситуація розвивається динамічно і все може змінитись.

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Деякі з джерел вказали на можливі плани удару по Ірану цими вихідними.

За словами одного з джерел, керівництво кількох федеральних відомств також почало готуватися до атаки.

Агентство зазначає, що риторика президента Трампа значно змінилася в останні дні, оскільки його переконали, що Іран близький до отримання ядерної зброї.

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За словами осіб, обізнаних з перемовинами, сенатор Ліндсі Грем був головним голосом, який закликав президента розглянути можливість військових дій.

Джерела додають, що Трамп неодноразово телефонував Грему.

Сам Грем, який заявив, що розмовляв із Трампом у вівторок, сказав, що президент "дуже зосереджений, дуже спокійний" і "серйозно має на увазі", коли каже, що не хоче, щоб Іран мав ядерну зброю.

Нагадаємо:

  • За даними WSJ, Трамп приватно сказав своїм помічникам, що схвалив план атаки на Іран, однак вирішив почекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.
  • Публічно Трамп залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.

ІранСША
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