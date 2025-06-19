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Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 19 июня 2025, 09:36
Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
Иллюстративное фото: Getty Images

Агентство Bloomberg узнало от источников, что американские чиновники обсуждают возможность нанесения удара по Ирану в ближайшее время.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: В то же время собеседники агентства указывают, что ситуация развивается динамично и все может измениться.

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Некоторые из источников указали на возможные планы удара по Ирану в эти выходные.

По словам одного из источников, руководство нескольких федеральных ведомств также начало готовиться к атаке.

Агентство отмечает, что риторика президента Трампа значительно изменилась в последние дни, поскольку его убедили, что Иран близок к получению ядерного оружия.

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По словам лиц, знакомых с переговорами, сенатор Линдси Грэм был главным голосом, который призвал президента рассмотреть возможность военных действий.

Источники добавляют, что Трамп неоднократно звонил Грэму.

Сам Грэм, который заявил, что разговаривал с Трампом во вторник, сказал, что президент "очень сосредоточен, очень спокоен" и "серьезно имеет это в виду", когда говорит, что не хочет, чтобы Иран имел ядерное оружие.

Напомним:

  • По данным WSJ, Трамп частным образом сказал своим помощникам, что одобрил план атаки на Иран, однако решил подождать, чтобы увидеть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
  • Публично Трамп оставил открытым вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.

ИранСША
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