Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
Агентство Bloomberg узнало от источников, что американские чиновники обсуждают возможность нанесения удара по Ирану в ближайшее время.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: В то же время собеседники агентства указывают, что ситуация развивается динамично и все может измениться.
Некоторые из источников указали на возможные планы удара по Ирану в эти выходные.
По словам одного из источников, руководство нескольких федеральных ведомств также начало готовиться к атаке.
Агентство отмечает, что риторика президента Трампа значительно изменилась в последние дни, поскольку его убедили, что Иран близок к получению ядерного оружия.
По словам лиц, знакомых с переговорами, сенатор Линдси Грэм был главным голосом, который призвал президента рассмотреть возможность военных действий.
Источники добавляют, что Трамп неоднократно звонил Грэму.
Сам Грэм, который заявил, что разговаривал с Трампом во вторник, сказал, что президент "очень сосредоточен, очень спокоен" и "серьезно имеет это в виду", когда говорит, что не хочет, чтобы Иран имел ядерное оружие.
Напомним:
- По данным WSJ, Трамп частным образом сказал своим помощникам, что одобрил план атаки на Иран, однако решил подождать, чтобы увидеть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
- Публично Трамп оставил открытым вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.