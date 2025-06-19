Фраза Мерца про "брудну роботу" Ізраїлю викликала хвилю критики в Німеччині
Політики з різних німецьких партій розкритикували очільника Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца за слова про те, що Ізраїль "виконує за всіх брудну роботу", завдаючи ударів по Ірану.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW
Деталі: Зокрема, заступниця голови фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Зімт’є Меллер закликала обережніше добирати слова, говорячи про "надзвичайно чутливу й украй небезпечну" ситуацію на Близькому Сході.
"Саме в такі моменти всі політики мають демонструвати дипломатичну стриманість у своїх публічних заявах", – наголосила вона.
Депутат Бундестагу та експерт СДПН із зовнішньої політики Ральф Штегнер назвав слова канцлера такими, що "викликають подив" і "віддзеркалюють погляд, далекий від позиції соціал-демократів".
Представник СДПН з міжнародних питань Адис Ахметович підтвердив, що висловлювання Мерца викликало нерозуміння в лавах фракції.
Депутат від "Зелених" Антон Гофрайтер назвав висловлювання канцлера "невдалим", нагадавши, що, згідно з опитуваннями, 80-90 відсотків іранців виступають проти ісламістського режиму в Тегерані.
За його словами, під час ізраїльських ударів гинуть і цивільні, які можуть бути опозиційно налаштовані до режиму.
Його однопартійка Луїзе Амтсберг зазначила: "Замість цинічних і некомпетентних коментарів з боку канцлера я очікую від уряду всіх можливих зусиль для деескалації цієї напруженої ситуації".
Співголова фракції Лівої партії в Бундестазі Сьорен Пельманн розцінив заяву Мерца як "відмову від принципів міжнародного права" та "ухвалення логіки сили".
"Це – скандал, який серйозно шкодить авторитету Німеччини в ООН і на міжнародній арені", – переконаний він.
Нагадаємо:
- Мерц заявив, що вдячний Ізраїлю за дії, які той вживає проти Ірану.
- Як зазначав німецький канцлер, дії проти Ірану – "це брудна робота, яку Ізраїль робить для нас усіх".
- Тим часом президент США Дональд Трамп розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.
- У середу Хаменеї попередив Сполучені Штати, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській республіці спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".