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Фраза Мерца о "грязной работе" Израиля вызвала волну критики в Германии

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 19 июня 2025, 11:04
Фраза Мерца о грязной работе Израиля вызвала волну критики в Германии
Иллюстративное фото: Getty Images

Политики из разных немецких партий раскритиковали главу Христианско-демократического союза Фридриха Мерца за слова о том, что Израиль "выполняет за всех грязную работу", нанося удары по Ирану.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: В частности, заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Зимтье Меллер призвала осторожнее подбирать слова, говоря о "чрезвычайно чувствительной и крайне опасной" ситуации на Ближнем Востоке.

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"Именно в такие моменты все политики должны демонстрировать дипломатическую сдержанность в своих публичных заявлениях", – подчеркнула она.

Депутат Бундестага и эксперт СДПГ по внешней политике Ральф Штегнер назвал слова канцлера "вызывающими удивление" и "отражающими взгляд, далекий от позиции социал-демократов".

Представитель СДПГ по международным вопросам Адис Ахметович подтвердил, что высказывание Мерца вызвало непонимание в рядах фракции.

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Депутат от "Зеленых" Антон Хофрайтер назвал высказывание канцлера "неудачным", напомнив, что, согласно опросам, 80-90 процентов иранцев выступают против исламистского режима в Тегеране.

По его словам, во время израильских ударов гибнут и гражданские, которые могут быть оппозиционно настроены к режиму.

Его однопартиец Луизе Амтсберг отметила: "Вместо циничных и некомпетентных комментариев со стороны канцлера я ожидаю от правительства всех возможных усилий для деэскалации этой напряженной ситуации".

Сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Сёрен Пельманн расценил заявление Мерца как "отказ от принципов международного права" и "принятие логики силы".

"Это – скандал, который серьезно вредит авторитету Германии в ООН и на международной арене", – убежден он.

Напомним:

ГерманияМерцИранИзраиль
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