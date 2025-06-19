Трамп не впевнений, що удар по ядерному об’єкту Ірану буде успішним – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп сумнівається щодо успішності американського удару по ядерному об’єкту в Ірані.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian
Деталі: За даними джерел видання, Трамп у розмові з представниками Міністерства оборони висловив припущення, що США варто вдарити по Ірану лише у тому випадку, якщо буде гарантовано, що так звана протибункерна бомба знищить установку зі збагачення урану на об’єкті у Фордо.
Трампу сказали, що бомба GBU-57 вагою 13,6 тонни ефективно знищить об’єкт у Фордо. Однак, за словами джерел, президент США не здавався повністю переконаним і відклав санкціонування ударів.
Крім того, американський президент очікує, що загроза втручання США може підштовхнути Іран до переговорів.
Джерела також розповіли, що ефективність GBU-57 є предметом гострих суперечок у Пентагоні з початку президентського терміну Трампа. Наразі є припущення, що об’єкт у Фордо здатна знищити лише тактична ядерна зброя через його глибоке залягання.
Джерела наголошують, що Трамп не розглядає можливість застосування тактичної ядерної зброї, і про таку можливість не повідомляли міністр оборони Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн під час зустрічей у ситуаційній кімнаті Білого дому.
Учасникам зустрічі повідомили, що для повного знищення Фордо потрібно спочатку розм'якшити ґрунт звичайними бомбами, а потім скинути з бомбардувальника B2 тактичну ядерну бомбу, щоб знищити весь об'єкт, але такий сценарій Трамп не розглядає.
Видання резюмує, що скидання бомб GBU-57 на Фордо, ймовірно, на кілька років відкине Іран у спробах отримати уран військового призначення, але не покладе край ядерній програмі повністю.
Передісторія:
- За даними WSJ, Трамп приватно сказав своїм помічникам, що схвалив план атаки на Іран, однак вирішив почекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.
- Агентство Bloomberg повідомило, що американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями.
- Публічно Трамп залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.