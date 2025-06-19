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Трамп не впевнений, що удар по ядерному об’єкту Ірану буде успішним – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукЧетвер, 19 червня 2025, 11:32
Трамп не впевнений, що удар по ядерному об’єкту Ірану буде успішним – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп сумнівається щодо успішності американського удару по ядерному об’єкту в Ірані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: За даними джерел видання, Трамп у розмові з представниками Міністерства оборони висловив припущення, що США варто вдарити по Ірану лише у тому випадку, якщо буде гарантовано, що так звана протибункерна бомба знищить установку зі збагачення урану на об’єкті у Фордо.

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Трампу сказали, що бомба GBU-57 вагою 13,6 тонни ефективно знищить об’єкт у Фордо. Однак, за словами джерел, президент США не здавався повністю переконаним і відклав санкціонування ударів.

Крім того, американський президент очікує, що загроза втручання США може підштовхнути Іран до переговорів.

Джерела також розповіли, що ефективність GBU-57 є предметом гострих суперечок у Пентагоні з початку президентського терміну Трампа. Наразі є припущення, що об’єкт у Фордо здатна знищити лише тактична ядерна зброя через його глибоке залягання.

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Джерела наголошують, що Трамп не розглядає можливість застосування тактичної ядерної зброї, і про таку можливість не повідомляли міністр оборони Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн під час зустрічей у ситуаційній кімнаті Білого дому.

Учасникам зустрічі повідомили, що для повного знищення Фордо потрібно спочатку розм'якшити ґрунт звичайними бомбами, а потім скинути з бомбардувальника B2 тактичну ядерну бомбу, щоб знищити весь об'єкт, але такий сценарій Трамп не розглядає.

Видання резюмує, що скидання бомб GBU-57 на Фордо, ймовірно, на кілька років відкине Іран у спробах отримати уран військового призначення, але не покладе край ядерній програмі повністю.

Передісторія:

ТрампІран
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