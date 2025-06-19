Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп не уверен, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным – СМИ

Ирина Кутелева, Ирина БалачукЧетверг, 19 июня 2025, 11:32
Трамп не уверен, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным – СМИ
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп сомневается относительно успешности американского удара по ядерному объекту в Иране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: По данным источников издания, Трамп в разговоре с представителями Министерства обороны высказал предположение, что США стоит ударить по Ирану только в том случае, если будет гарантировано, что так называемая противобункерная бомба уничтожит установку по обогащению урана на объекте в Фордо.

Реклама:

Трампу сказали, что бомба GBU-57 весом 13,6 тонны эффективно уничтожит объект в Фордо. Однако, по словам источников, президент США не казался полностью убежденным и отложил санкционирование ударов.

Кроме того, американский президент ожидает, что угроза вмешательства США может подтолкнуть Иран к переговорам.

Источники также рассказали, что эффективность GBU-57 является предметом острых споров в Пентагоне с начала президентского срока Трампа. Сейчас есть предположение, что объект в Фордо способно уничтожить только тактическое ядерное оружие из-за его глубокого залегания.

РЕКЛАМА:

Источники отмечают, что Трамп не рассматривает возможность применения тактического ядерного оружия, и о такой возможности не сообщали министр обороны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн во время встреч в ситуационной комнате Белого дома.

Участникам встречи сообщили, что для полного уничтожения Фордо нужно сначала размягчить почву обычными бомбами, а затем сбросить с бомбардировщика B2 тактическую ядерную бомбу, чтобы уничтожить весь объект, но такой сценарий Трамп не рассматривает.

Издание резюмирует, что сброс бомб GBU-57 на Фордо, вероятно, на несколько лет отбросит Иран в попытках получить уран военного назначения, но не положит конец ядерной программе полностью.

Предыстория:

  • Обратим внимание, агентство писало, что европейские министры и топ-дипломат ЕС Кая Каллас в пятницу, 20 июня, проведут переговоры с Ираном по его ядерной программе.
  • Недавно президент США Дональд Трамп рассказал, что иранские переговорщики предложили, чтобы они приехали на переговоры в Белый дом на фоне израильской кампании бомбардировок.
  • В то же время в Иране эти утверждения главы Белого дома опровергли.

ТрампИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Совет Безопасности ООН обсудил масштабные атаки РФ на Украину
Сибига отреагировал на заявление Путина о "ноге российского солдата": Приносит только смерть
Комбат 47-й бригады: Командование не спешит решать ситуацию с "дебильными задачами"
Иран вернется к "дипломатическим мерам" только после прекращения израильских атак
Директор благотворительного фонда обманул военных и волонтера, имитируя помощь ВСУ – прокуратура
СМИ: ЕС отложил снижение ценового потолка на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Все новости...
Трамп
Саммит НАТО в Гааге сократят, чтобы избежать недовольства Трампа – СМИ
Трамп одобрил план атаки на Иран, но пока воздерживается от приказа – WSJ
Трамп посоветовал Путину сначала "посредничать" в войне России, а не на Ближнем Востоке
Последние новости
07:32
Магучих заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
07:28
фото, видеоНа Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более 3 суток
06:46
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1060 российских оккупантов
06:02
Совет Безопасности ООН обсудил масштабные атаки РФ на Украину
05:10
Небензя назвал российский "меморандум" "лучшим предложением" для Киева
04:20
Трамп о переговорах: Россия и Украина достигают незначительного прогресса
03:20
ОбновленоПо всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
02:52
Трамп заявил о заключении договора между Конго и Руандой
01:50
ОбновленоВ Одессе прогремели взрывы – СМИ
01:38
Правительство Швейцарии обнародовало план поддержки оборонной промышленности
Все новости...
Реклама:
Реклама: