Трамп не уверен, что удар по ядерному объекту Ирана будет успешным – СМИ

Президент США Дональд Трамп сомневается относительно успешности американского удара по ядерному объекту в Иране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: По данным источников издания, Трамп в разговоре с представителями Министерства обороны высказал предположение, что США стоит ударить по Ирану только в том случае, если будет гарантировано, что так называемая противобункерная бомба уничтожит установку по обогащению урана на объекте в Фордо.

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Трампу сказали, что бомба GBU-57 весом 13,6 тонны эффективно уничтожит объект в Фордо. Однако, по словам источников, президент США не казался полностью убежденным и отложил санкционирование ударов.

Кроме того, американский президент ожидает, что угроза вмешательства США может подтолкнуть Иран к переговорам.

Источники также рассказали, что эффективность GBU-57 является предметом острых споров в Пентагоне с начала президентского срока Трампа. Сейчас есть предположение, что объект в Фордо способно уничтожить только тактическое ядерное оружие из-за его глубокого залегания.

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Источники отмечают, что Трамп не рассматривает возможность применения тактического ядерного оружия, и о такой возможности не сообщали министр обороны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн во время встреч в ситуационной комнате Белого дома.

Участникам встречи сообщили, что для полного уничтожения Фордо нужно сначала размягчить почву обычными бомбами, а затем сбросить с бомбардировщика B2 тактическую ядерную бомбу, чтобы уничтожить весь объект, но такой сценарий Трамп не рассматривает.

Издание резюмирует, что сброс бомб GBU-57 на Фордо, вероятно, на несколько лет отбросит Иран в попытках получить уран военного назначения, но не положит конец ядерной программе полностью.

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