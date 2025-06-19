Вечеря з Ткачем, запис УП-2 і "Великий натураліст" від Ваоне: УП оголошує аукціон з трьома лотами
"Українська правда" оголошує аукціон, спрямований на підтримку відділу розслідувань та відеокоманди, яка створює YouTube-проєкти редакції.
У межах аукціону ми пропонуємо три унікальні лоти:
Вечеря з Михайлом Ткачем – ексклюзивна можливість дізнатися секрети розслідувальної журналістики, які завжди вас цікавили.
Запис "УП-2" з Романом Кравцем і Романом Романюком – можливість побувати за лаштунками програми, поспілкуватися з двома Романами наживо і поставити запитання.
Картина "Великий натураліст" – лімітований трафаретний друк, 29-й з 30 екземплярів, від художника Володимира Манжоса (Waone) – одного з найвідоміших українських митців у жанрі стріт-арту.
Після виставки у Нью-Йорку художник особисто подарував цю картину режисеру Девіду Лінчу під час їхньої зустрічі в Києві у 2017 році.
Стартова ціна кожного з лотів – 50 тисяч гривень.
Ставки приймаємо у коментарях до Facebook-допису. Кожна наступна ставка має бути більша за попередню. Мінімальний крок – 2000 гривень.
Аукціон триватиме з 19 червня до 1 липня.
Долучайтеся і підтримайте незалежну журналістику!