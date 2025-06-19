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Вечеря з Ткачем, запис УП-2 і "Великий натураліст" від Ваоне: УП оголошує аукціон з трьома лотами

Українська правдаЧетвер, 19 червня 2025, 12:11
Вечеря з Ткачем, запис УП-2 і Великий натураліст від Ваоне: УП оголошує аукціон з трьома лотами
Михайло Ткач. Фото УП

"Українська правда" оголошує аукціон, спрямований на підтримку відділу розслідувань та відеокоманди, яка створює YouTube-проєкти редакції.

У межах аукціону ми пропонуємо три унікальні лоти: 

Вечеря з Михайлом Ткачем – ексклюзивна можливість дізнатися секрети розслідувальної журналістики, які завжди вас цікавили.

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Запис "УП-2" з Романом Кравцем і Романом Романюком – можливість побувати за лаштунками програми, поспілкуватися з двома Романами наживо і поставити запитання.

Картина "Великий натураліст" – лімітований трафаретний друк, 29-й з 30 екземплярів, від художника Володимира Манжоса (Waone) – одного з найвідоміших українських митців у жанрі стріт-арту. 

Після виставки у Нью-Йорку художник особисто подарував цю картину режисеру Девіду Лінчу під час їхньої зустрічі в Києві у 2017 році. 

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Стартова ціна кожного з лотів – 50 тисяч гривень

Ставки приймаємо у коментарях до Facebook-допису. Кожна наступна ставка має бути більша за попередню. Мінімальний крок – 2000 гривень.

Аукціон триватиме з 19 червня до 1 липня.

Долучайтеся і підтримайте незалежну журналістику!

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