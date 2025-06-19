Ужин с Ткачом, запись УП-2 и "Великий натуралист" от Ваоне: УП объявляет аукцион с тремя лотами

"Украинская правда" объявляет аукцион, направленный на поддержку отдела расследований и видеокоманды, которая создает YouTube-проекты редакции.

В рамках аукциона мы предлагаем три уникальных лота:

Ужин с Михаилом Ткачем – эксклюзивная возможность узнать секреты расследовательской журналистики, которые всегда вас интересовали.

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Запись "УП-2" с Романом Кравцом и Романом Романюком – возможность побывать за кулисами программы, пообщаться с двумя Романами вживую и задать вопросы.

Картина "Великий натуралист" – лимитированная трафаретная печать, 29-й из 30 экземпляров, от художника Владимира Манжоса (Waone) – одного из самых известных украинских художников в жанре стрит-арта.

После выставки в Нью-Йорке художник лично подарил эту картину режиссеру Дэвиду Линчу во время их встречи в Киеве в 2017 году.

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Стартовая цена каждого из лотов – 50 тысяч гривен.

Ставки принимаем в комментариях к Facebook-сообщению. Каждая следующая ставка должна быть больше предыдущей. Минимальный шаг – 2000 гривен.

Аукцион продлится с 19 июня по 1 июля.

Присоединяйтесь и поддержите независимую журналистику!