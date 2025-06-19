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Росіянин намагався незаконно переправити жителів Одещини за кордон

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 червня 2025, 12:47
Росіянин намагався незаконно переправити жителів Одещини за кордон
фото ДПСУ

49-річний громадянин РФ із посвідкою на проживання в Україні намагався незаконно переправити через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону двох чоловіків призовного віку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники затримали горе-провідника разом з клієнтами неподалік одного з сіл Подільського району Одеської області.

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Оперативні співробітники встановили, що затриманий водій є громадянином РФ, хоч і має посвідку на постійне проживання на території Україні. Чоловік "плідно" співпрацював з адміном телеграм-каналу та діяв за його вказівками.

Клієнтів підшуковували в одному з месенжерів та гарантували їм безперешкодний проїзд на територію сусідньої Молдови. Аби поїздка відбулася, організатор наперед запросив 9 тисяч доларів на свій криптогаманець.

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За вказівкою адміна чоловіки прибули до міста Одеса, звідки їх забрав співорганізатор та на своєму авто повіз у напрямку держрубежу.

Проте поїздка тривала не довго – усіх учасників незаконного турне затримали прикордонники.

Дослівно: "В ході невідкладних обшуків правоохоронці вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та гроші, отримані, скоріш за все, у незаконний спосіб.

49-річному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 242 тис. гривень.

Щодо двох пасажирів складені адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону". Справи скеровані до суду".

ухилянтиПрикордонна служба
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