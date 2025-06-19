Россиянин пытался незаконно переправить жителей Одесской области за границу

49-летний гражданин РФ с видом на жительство в Украине пытался незаконно переправить через приднестровский сегмент украинско-молдовской границы двух мужчин призывного возраста.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Пограничники задержали горе-проводника вместе с клиентами недалеко от одного из сел Подольского района Одесской области.

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Оперативные сотрудники установили, что задержанный водитель является гражданином РФ, хотя и имеет вид на жительство на территории Украины. Мужчина "плодотворно" сотрудничал с админом телеграмм-канала и действовал по его указаниям.

Клиентов подыскивали в одном из мессенджеров и гарантировали им беспрепятственный проезд на территорию соседней Молдовы. Чтобы поездка состоялась, организатор заранее запросил 9 тысяч долларов на свой криптокошелек.

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По указанию админа мужчины прибыли в город Одесса, откуда их забрал соорганизатор и на своем авто повез в направлении госграницы.

Однако поездка длилась недолго – всех участников незаконного турне задержали пограничники.

Дословно: "В ходе неотложных обысков правоохранители изъяли транспортное средство, мобильный телефон и деньги, полученные, скорее всего, незаконным способом.

49-летнему гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 242 тысяч гривен.

В отношении двух пассажиров составлены админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы". Дела направлены в суд".