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В Україну йдуть короткочасні дощі та сильний вітер

Ольга КацімонЧетвер, 19 червня 2025, 13:11
В Україну йдуть короткочасні дощі та сильний вітер
Фото ілюстративне з pixabay.com

В Україні у п’ятницю та суботу, 20–21 червня, очікуються переважно невеликі короткочасні дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 20 червня, у п’ятницю, вночі опади пройдуть на півдні, північному сході та в Карпатах, а вдень – на півночі та сході. На решті території буде сухо.

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Вітер північно-західний, 7–12 м/с, у західних, північних та центральних регіонах можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 8 до 16°, на заході та півночі найпрохолодніше. Вдень повітря прогріється до 15-20°, на Закарпатті – до 23°. На півдні – найтепліше: вночі 14-19°, вдень 21-26°.

У Києві вночі буде сухо, вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі 11-13°, вдень 16-18°. Вітер північно-західний, з поривами до 15–18 м/с.

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21 червня, у суботу, дощі прогнозують переважно вдень. У західних, а вночі також у південних та східних регіонах – без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Нічна температура становитиме 8-13°, вдень – 15-20°. У південних областях: вночі 11-16°, вдень 18-23°.

У Києві в суботу також можливий короткочасний дощ. Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°, вітер – північно-західний, 5–10 м/с.

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