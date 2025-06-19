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В Украину идут кратковременные дожди и сильный ветер

Ольга КацимонЧетверг, 19 июня 2025, 13:11
В Украину идут кратковременные дожди и сильный ветер
Фото иллюстративное с pixabay.com

В пятницу и субботу, 20–21 июня, в Украине ожидаются преимущественно небольшие кратковременные дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали: 20 июня, в пятницу, ночью осадки пройдут на юге, северо-востоке и в Карпатах, а днем – на севере и востоке. На остальной территории – без осадков.

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Ветер северо-западный, 7–12 м/с, в западных, северных и центральных регионах порывы до 15–20 м/с.

Температура ночью колеблется от 8 до 16°, на западе и севере – прохладнее всего. Днем воздух прогреется до 15–20°, в Закарпатье – до 23°. На юге – теплее всего: ночью 14–19°, днем 21–26°.

В Киеве ночью без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 11–13°, днем 16–18°. Ветер северо-западный, с порывами до 15–18 м/с.

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21 июня, в субботу, дожди прогнозируются преимущественно днем. В западных, а также ночью в южных и восточных регионах – без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Ночная температура составит 8–13°, дневная – 15–20°. В южных областях: ночью 11–16°, днем 18–23°.

В Киеве в субботу также возможен кратковременный дождь. Температура ночью 11–13°, днем 16–18°, ветер – северо-западный, 5–10 м/с.

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