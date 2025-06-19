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У Росії заявили, що хочуть повернути 5 українських дітей до кінця червня і готують список своїх

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 червня 2025, 13:42
У Росії заявили, що хочуть повернути 5 українських дітей до кінця червня і готують список своїх
Марія Львова-Бєлова. фото deti.gov.ru

Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова заявила, що до кінця місяця Росія передасть п'ятьох українських дітей зі списку, який російська сторона отримала на переговорах у Стамбулі.

Джерело: Львова-Бєлова в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму, цитує російське пропагандистське видання "РИА Новости", "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми можемо сказати про п'ять осіб, які в нас уже з цього списку були в роботі, готових до повернення на територію України".

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Деталі: Вона зазначила, що діти возз'єднаються зі своїми близькими в Україні до кінця червня.

Водночас, за її словами, Росія теж готує свій список російських дітей, які перебувають в Україні. Омбудсманка зазначила, що передати список планують "на наступному раунді переговорів".

Пряма мова: "У нас також є діти в Україні, які потребують возз'єднання з російськими сім'ями. Зараз у нас вісім дітей у списку, які перебувають у країнах ЄС, вони були евакуйовані туди з України, а їхні батьки перебувають у Росії. І з України в нас поки що близько 10 осіб, з ким теж ми зараз ведемо переговори щодо повернення".

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Що передувало: Під час перемовин у Стамбулі 2 червня українська делегація офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких Росія має повернути.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначав: "Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях... Перший тест на щирість намірів. Чекаємо відповіді. М’яч на полі Росії".

4 червня Марія Львова-Бєлова заявила, що робота за списками українських дітей, які були передані російській стороні на переговорах у Стамбулі, почалася.

У грудні 2024 року повідомлялось, що Україна розшукує 20 тисяч дітей, яких насильно депортувала Росія. Однак справжня їхня кількість може бути набагато більшою.

дітивійнавоєнні злочиниРосія
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