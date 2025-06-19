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В России заявили, что хотят вернуть 5 украинских детей до конца июня и готовят список своих

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 июня 2025, 13:42
В России заявили, что хотят вернуть 5 украинских детей до конца июня и готовят список своих
Мария Львова-Белова. фото deti.gov.ru

Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова заявила, что до конца месяца Россия передаст пятерых украинских детей из списка, который российская сторона получила на переговорах в Стамбуле.

Источник: Львова-Белова в рамках Петербургского международного экономического форума, цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости", "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы можем сказать про пять человек, которые у нас уже из этого списка были в работе, готовых к возвращению на территорию Украины".

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Детали: Она отметила, что дети воссоединятся со своими близкими на Украине до конца июня. 

Вместе с тем, по ее словам, Россия тоже готовит свой список российских детей, которые находятся в Украине. Омбудсмен отметила, что передать список планируют "на следующем раунде переговоров".

Прямая речь: "У нас также есть дети на Украине, которые требуют воссоединения с российскими семьями. В настоящий момент у нас восемь детей в списке, которые находятся в странах ЕС, они были эвакуированы туда из Украины, а их родители находятся в России. И с Украины у нас пока около 10 человек, с кем тоже мы сейчас ведем переговоры по возвращению".

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Что предшествовало: Во время переговоров в Стамбуле 2 июня украинская делегация официально передала российской стороне список украинских детей, которых Россия должна вернуть.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечал: "Речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях... Первый тест на искренность намерений. Ждем ответа. Мяч на поле России".

4 июня Мария Львова-Белова заявила, что работа по спискам украинских детей, которые были переданы российской стороне на переговорах в Стамбуле, началась.

В декабре 2024 года сообщалось, что Украина разыскивает 20 тысяч детей, которых насильно депортировала Россия. Однако настоящее их количество может быть гораздо больше.

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