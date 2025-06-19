СБУ і поліція кажуть, що викрили посадовця: Нарахував 35 мільйонів "бойових" солдатам на Львівщині

СБУ і Нацполіція повідомили, що викрили посадовця, який незаконно нарахував 35 мільйонів гривень "бойових" виплат особовому складу батальйону у Львівській області.

Джерело: СБУ, Нацполіція в Telegram

Дослівно Служба безпеки: "На підставі зібраних доказів начштабу батальйону повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану)".

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Деталі: Причетним до схеми силовики називають начальника штабу батальйону однієї з військових частин Тероборони ЗСУ на Львівщині.

Розслідування встановило, що протягом серпня-грудня 2023 року він безпідставно вносив до службових рапортів неправдиві дані про нібито участь особового складу в бойових діях на лінії зіткнення. СБУ наголошує, що підрозділ на фронті не був, а виконував завдання у тилових районах.

Попри це кожному військовослужбовцю нараховувати щомісячну виплату у близько 100 тисяч гривень.

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Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Йому загрожує до 8 років в'язниці, зазначили в СБУ.